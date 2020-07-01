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На Винничине верующие УПЦ обращаются с просьбой помощи в завершении восстановления Рождественского кафедрального собора в Тульчине.

Фото: Тульчинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Тульчинскую епархию, Рождественский собор является памятником архитектуры XVIII века.

В прошлом году ураган разрушил кровлю богослужебного здания.

 Учитывая важное историческое и культурно-духовное значение собора, настоятель храма викарий Тульчинской епархии УПЦ епископ Ладыжинский Сергий обратился к органам местной власти с письменной просьбой оказать финансовую помощь для устранения предаварийной ситуации. Однако эта просьба была проигнорирована как предыдущим, так и новым главой облгосадминистрации.

Благотворительная помощь позволила заменить накупольный крест и почти весь купол храма, отремонтировать крышу левого двухэтажного жилого корпуса, примыкающего к собору.

На приобретение части строительных лесов, отделку и роспись интерьера пожертвовали свои «похоронные» сбережения митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан и епископ Ладыжинский Сергий.

Перечисляли средства на восстановление святыни и прихожане собора.

Мэрия Тульчина выделила на ремонт 50 килограммов гвоздей и 5 кубометров пиломатериалов. Кроме этого, были предложены взаймы муниципальные деньги, но община отказалась из-за невозможности возвращения долга.

В настоящее время епархиальная казна пуста, на фоне экономического кризиса благотворительная помощь иссякла.

Община Тульчинского кафедрального собора УПЦ вынуждена вновь обращаться к верующим с просьбой о финансовой помощи для окончания ремонта крыши.

С реквизитами для помощи можно ознакомиться тут.
ForUm

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