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В Украине количество абортов превысило число умерших от COVID -19.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии заявила на своей странице в Фейсбук.

«Количество смертей от Covid-19 в Украине за весь период карантина (примерно 4 месяца) составляет 1159 (по состоянию на 30.06.20), количество абортов по данным Минздрава Украины в 2019 году составило почти 75 тыс. Из вышесказанного следует, что в среднем за один месяц украинские медработники убивают в утробе примерно 6250 детей, что в 5 раз больше, чем количество умерших на Covid19 за 4 месяца карантина в Украине», - отметили в пресс-службе.

Данные статистики приведены за 2019 год, поскольку по информации государственного учреждения «Центр медицинской статистики МЗ Украины», данные 2020 года о количестве искусственного прерывания беременности в Украине собираются по итогам календарного года.

В Черновицко-Буковинской епархии призвали информировать свое окружение, что «аборт - это не просто медицинская процедура, а убийство живого человека у которого есть душа. Возможно, ваше объяснение сохранит жизнь еще одному маленькому украинцу».
ForUm

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