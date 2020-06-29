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Община Украинской Православной Церкви поселка Диевка-2 города Днепра просит помощи в завершении строительства храма.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Днепропетровскую епархию, в поселке строится храм в честь иконы Божией Матери «Одигитрия».

26 июня общину посетил управляющий Днепропетровской епархией УПЦ митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, где во временном храме совершил «молебное пение о призывании помощи Божией на всякое доброе дело».

В завершении молебного пения митрополит Ириней ознакомился с ходом строительных работ храма.

Община храма в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» была зарегистрированная в 2002 году. Усилиями прихожан были сооружены стены храма, установлен центральный купол и купол на колокольни здания храма. В настоящее время, в связи с тяжёлым финансовым положением, работы приостановлены. Необходимо ещё сделать внутреннюю отделку храма и полы, а также все убранство.

Настоятель храма иерей Алексий Сухинин и община обращается ко всем с просьбой помочь в завершении строительства храма.

Реквизиты настоятеля храма иерея Алексия Сухинина для оказания помощи:
Приватбанк 5168 7422 2516 0641
Сухинин Алексей Валентинович
Телефон +38-067-630-50-41.
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