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Члены наблюдательного совета ПАО «Укрнафта» избрали председателем наблюдательного совета Николая Гавриленко, директора по управлению дивизионом «Нефть» Группы Нафтогаз. Соответствующее решение члены наблюдательного совета приняли на заседании 25 июня 2020 года, сообщила пресс-служба НАК.

«Полномочия, которые получил Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенциям и опыту. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится для оздоровлении Укрнафты и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга», — прокомментировал председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Генеральный директор АО «Укртранснафта» Николай Гавриленко с января 2019 возглавляет дивизион «Нефть», объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы Группы Нафтогаз. С 10 июня 2020 года Гавриленко является представителем Нафтогаза в наблюдательном совете Укрнафты.

10 июня «Нафтогаз Украины» отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете «Укрнафты».
ForUm

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