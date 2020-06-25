Украина направила Министерству иностранных дел РФ нота протеста в связи с проведение 24 июня «парадов» по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных РФ территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также вооруженных формирований РФ на временно оккупированных ею территориях Донецкой и Луганской областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Рассматриваем проведение 24 июня 2020 без согласования с украинской стороной так называемых «парадов» подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных ею территориях Украины в Донецкой и Луганской областях как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в т.ч. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А/Res/68/262 от 27.03.2014 «Территориальная целостность Украины», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины.

«Расцениваем демонстрацию Российской Федерацией в ходе так называемых «военных парадов» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей», – сказано в сообщении.

Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины, в том числе вывести все свои вооруженные формирования, военную технику и наемников.