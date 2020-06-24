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Нацбанк Украины провел экспресс-тесты 26 украинских банков, на которые приходится 91% всех активов банковской системы, чтобы оценивать влияние текущего кризиса на банки. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности НБУ.

Для большинства банков они показали лучшие результаты, чем год назад, однако выявили возможную потребность в капитале для девяти банков.

«Результаты стресс-тестирования оказались в целом лучше, чем в прошлом году, и показали, что большинство банков были готовы к текущему кризису. В то же время было обнаружено, что девять банков могут нарушить показатели достаточности капитала, из них два – государственные. Это те же учреждения, что имели негативные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не приняли достаточных мер для решения накопившихся проблем. Учитывая гарантированную поддержку правительством государственных банков, в зоне риска находятся банки, на которые совокупно приходится лишь 5% активов банковского сектора», - пояснили в НБУ.
ForUm

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