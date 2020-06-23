Евросоюз и ВОЗ передали украинским больницам средства защиты от коронавируса.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Помощь получили более 50 учреждений здравоохранения в разных регионах. Это маски, халаты, очки и другие средства защиты для медицинских работников. Этих запасов им должно хватить на месяц.

Груз прибыл в Украину сегодня утром в аэропорт «Борисполь».

«Сейчас, когда в Украине уже более 6000 инфицированных среди медиков, эта помощь особенно своевременна. Более 50 больниц из разных регионов Украины теперь смогут обеспечить свои месячные потребности в защитных средствах.

Мы не только доставляем средства защиты, но и стремимся обеспечить поддержку для их надлежащего использования, а также другие виды поддержки, лабораторную и диагностическую способность, чтобы спасти больше жизней «, - отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.