В Днепропетровской области в Свято-Покровском храме села Орловщина было совершено отпевание оперуполномоченного Шевченковского отдела полиции Днепра Дарвина (в крещении Даниила) Потуданского.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, отпевание совершил настоятель храма протоиерей Николай Дмитриев.

Похоронили Дарвина (Даниила) на кладбище в Орловщине.

Попрощаться с мужчиной пришли сотни людей.

Помимо родителей и близких, провели полицейского в последний путь его коллеги и товарищи. Среди них – начальники районных отделов полиции в Днепре и заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Дарвин получил огнестрельное ранение при задержании, но, истекая кровью, смог выбить пистолет из рук преступника надеть на него наручники.

Умер полицейский на руках у своего напарника.

Приказом Президента Украины за смелость и героизм, проявленные во время исполнения служебных обязанностей, Дарвина Потуданского наградили орденом «За мужество» посмертно.