В Святогорске освятили купола, которые установили на надвратный храм нового храмового комплекса, который возводится по проекту наместника Святогорской обители с 2009 года.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, 22 июня чин освящения куполов и накупольных крестов нового храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских совершил наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений (Яковенко).

«Еще в 2009 году в расположенном на противоположном от Святогорской лавры берегу Донца городе, который, собственно, и появился благодаря монастырю, наместником обители митрополитом Арсением было начато возведение нового храмового комплекса. Все работы на этом масштабном строительстве производятся по проекту владыки. На сегодняшний день уже возведены: соборный двухэтажный храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; надвратный храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, а также преподобных Андрея Рублева, иконописца, и Григория и Алипия иконописцев Печерских. За десять лет стройки проделана громадная работа. Сейчас продолжается строительство настоятельского дома и уже устроена ограда», – сообщается на сайте обители.

После чина освящения три купола, самый большой из которых имеет диаметр пять метров и вес 1800 килограммов, установили на храм. Теперь высота надвратного храма, от основания до навершья центрального креста, составляет 33 метра.