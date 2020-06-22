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Постепенное сворачивание карантинных ограничений способствовало оживлению экономической активности. В то же время существенным является риск того, что негативное влияние пандемии COVID-19 будет более глубоким и длительным, чем прогнозировалось. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Комитет по монетарной политике Национального банка Украины (КМП), по итогам которого регулятор снизил учетную ставку до 6%.

«Во время заседания члены КМП отметили, что всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления, инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий», - говорится в сообщении.

«Соответственно экономика нуждается как в фискальных, так и в монетарных стимулах», - говорится в сообщении.

Члены КМП были единодушны относительно необходимости снижения учетной ставки в июне на 200 б.п. до 6%. В то же время относительно дальнейшей динамики учетной ставки ожидания членов КМП разделились.

По мнению подавляющего большинства присутствующих, сохраняется существенная неопределенность, связанная с длительностью и интенсивностью карантина, а также скоростью восстановления потребительского спроса и экономической активности как в Украине, так и в мире, что будет влиять и на инфляционную динамику. «В целом подавляющее большинство членов КМП согласились, что потенциал интенсивного смягчения монетарной политики практически исчерпан», - говорится в сообщении.

 
ForUm

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