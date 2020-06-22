В сети разместили первую часть документального фильма «Монашество — свет миру!», который посвящен истории возрождения Святогорской лавры.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на svlavra.church.ua, фильм поможет тем, кто видел Лавру двадцать пять лет назад, вспомнить то время, а остальным зрителям — погрузиться в ту пору.

В основу 15-минутной ленты легло интервью, которое владыка Арсений дал одному из донецких телеканалов в 1995 году.

«Рассуждая о роли монашества в мире, владыка создаёт портрет неуловимого времени, а уникальные хроникальные кадры фильма помогут зрителю составить впечатление о минувших событиях», - рассказали создатели фильма.

В ленту вошли также кадры хроники монастыря, запечатлевшие первые шаги наместника и братии на пути возобновления монашеской жизни обители после долгих лет запустения.