В пятницу вечером, 19 июня, в Кривом Роге произошел пожар на центральном рынке. Огнем уничтожено 22 торговых павильона.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар возник в 22:37 по ул. Серафимовича, в результате на место выехали бригады спасателей. Около полуночи возгорание удалось ликвидировать.

«В 22:37 в Кривом Роге по ул. Серафимовича, 84 на территории ПСК "Центральный рынок" возник пожар. 20 июня в 00:40 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено 22 торговых павильона с продовольственными и хозяйственными товарами на площади 240 м2 (общая площадь рынка почти 8 тыс. м2). К тушению привлекалось 17 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС», - говорится в сообщении.