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Церковь всегда настаивает на том, что тело должно быть предано земле, однако допускает кремацию, если на то есть объективные причины.

Фото из открытых источников

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир».

«Православная Церковь считает правильным каждого человека погребать в земле в соответствии со словами Священного Писания: яко земля еси и в землю отыдеши (Быт. 3:19). Если вслушаемся в слова, которые звучат на отпевании, то осознаем: там очень много говорится о душе, которая переходит в иной мир, однако мы не забываем и о теле человека. И неслучайно отпевание происходит в храме, когда посреди него ставится гроб с телом и вокруг собираются люди. Хотя мы понимаем, что человек душой уже в ином мире, его тело продолжает оставаться с нами до тех пор, пока не будет погребено в земле. Весь православный погребальный обряд, начиная от того, что тело усопшего вносится в церковь, и кончая тем, что оно уже на кладбище предается земле, пронизан чувством благоговейного почтения к усопшему и к его телу. Это почтение выражается, в том числе, в том, что тело не уничтожается: оно кладется в землю, где и остается до всеобщего воскресения», - напомнил владыка.

Он подчеркнул, что кремация не является традицией Православной Церкви и никогда таковой не была, однако допускается в некоторых случаях.

«В том случае, когда такое погребение (то есть погребение по всем правилам Церкви) не предусмотрено местным светским законодательством или связано с необходимостью транспортировать умершего на большое расстояние, или же невозможно по иным объективным причинам, Церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего», - сказал митрополит Илларион.

Архиерей отметил, что самое важное, как человек провел свою жизнь и над ним был совершен православный погребальный обряд.

«Самое важное — чтобы каждый человек жил и умирал в мире с Богом, в мире со своими ближними, в мире со своей совестью, чтобы человек перед смертью получил последнее напутствие, чтобы он исповедовался и причастился перед смертью, чтобы его тело было принесено в храм и над ним был бы совершен православный погребальный обряд. Но и все остальное остается в руках родственников усопшего. Там, где это возможно, конечно, Церковь всегда настаивает на том, что тело должно быть предано земле», - заключил владыка.
ForUm

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