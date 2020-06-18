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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» будет на протяжении трех ночей проводить на Северном мосту ремонтные работы.

«На Северном мосту в течение трех ночей продлится текущий ремонт. Работать будем в направлении просп. С. Бандеры», – сообщается на странице КК в Facebook.

Для меньшего влияния на трафик работы будут выполнять с 22:00 до 6:00. Согласно сообщению, во время работ движение транспорта будет частично ограничено:

с 22:00 17 июня до 6:00 18 июня;

с 22:00 18 июня до 6:00 19 июня;

с 22:00 19 июня до 6:00 20 июня.
ForUm

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