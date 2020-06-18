По данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 9 по 15 июня 2020 в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

- взвешенных веществ (пыли) - в 1,1-1,3 раза на Бессарабской площади и улицы Каунасской;

- диоксида серы - в 2 раза на Бессарабской площади, в 1,8-1,9 раза на проспекте Победы, улице Александра Довженко, площади Победы, в 1,4-1,7 раза - на других постах города, исключая проспект Науки, 37 (у метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено;

- диоксида азота - в 9,2-14,4 раза на улицах Каунасской, инженера Бородина, площади Победы; в 5,2-7,7 раза - на проспекте Победы, Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки; в 3,1-4,6 раза - на других постах города, исключая проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено;

- формальдегида - в 2,6-2,9 раза - на проспекте Победы, Бессарабской площади, бульваре Гавела Вацлава; в 1,5-2,5 раза - на других постах города.

Всего на 15-ти стационарных постах обсерватории с 9 по 15 июня 2020 было отобрано и проанализировано 1360 проб воздуха.

В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города повысилось среднесуточное содержание диоксида азота, диоксида серы и формальдегида (более заметно - 10 - 12 июня); содержание других примесей почти не изменился.

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия (высокая температура воздуха, ночные приземные инверсии) не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха.