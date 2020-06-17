Псевдоцерковный романтизм, излишняя идеализация церковной жизни и верующих, искание чудес и духовных переживаний могут подменить собой истинную веру и трезвое отношение к Церкви.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Быть в Церкви, идти ко Христу — это ежедневный труд. Труд над собой, над своими греховными склонностями, над пересмотром отношения к себе и ближним. И Евангелие об этом говорит постоянно. Но, стоит открыть очередной своеобразный «православный бестселлер» и может сложиться впечатление, что этот труд исполнен лишь ярких духовных (а на самом деле — душевных) впечатлений. Стоит лишь найти «духоносного старца» и он сразу решит твои проблемы, стоит побеседовать с «блаженной матушкой» и она немедля укажет тебе единственно верный путь, стоит лишь съездить в «особо духовный» монастырь и сразу «зарядишься благотворными энергиями». В реальности так не бывает», - отметил владыка.

Он напомнил, что часто человек, вдохновившись идеалами псевдоцерковного романтизма, сталкивается с реалиями церковной жизни, разочаровывается и может вообще уйти из Церкви.

По словам митрополита Антония, необходимо осознать, что «без внутренней работы над самим собой, никакой старец, никакой святой нам не поможет».

«Основа духовной жизни в Православии — это трезвость. В духовном делании никакие бурные душевные чувства недопустимы. Главная опасность здесь — подмена. Очень легко неопытному верующему принять всплеск чувственности за истинное духовное умиление», - подчеркнул архиерей.

Он призвал вместо историй о православных чудесах вдумчиво изучать Евангелие.

«Евангелие — это не страница из соцсетей, переполненная цветочками и развлекательными картинками. Чтобы вдумчиво читать Священное Писание, нужно проявить труд, а поначалу этот труд не всегда приятен, ибо он направлен на исправление человеческих заблуждений и иллюзий», - заключил владыка.