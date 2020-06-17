также в разделеРелигия
В сети появился бесплатный онлайн-курс для церковных медиа 9
Собор Святой Софии может стать мечетью уже 15 июля - турецкие СМИ 8
Совет Церквей призвал парламент отклонить законопроекты по внедрению гендерной идеологии 47
Наместник Голосеевского монастыря рассказал о восстановлении монастыря, значении чудес и угрозах Церкви 17
В Киеве православные волонтеры передали продуктовые наборы нуждающимся 17
В Черногории освободили священников, задержанных после протестных крестных ходов 10
Митрополит Антоний объяснил, возможен ли переход духовных школ на постоянное обучение онлайн 10
На Херсонщине начала работу молодежная конференция УПЦ 15
На Закарпатье священник УПЦ благословил призывников 14
Полтавская духовная семинария начала вступительную кампанию 32
На Черниговщине и Полтавщине освящены новые храмы УПЦ 31
Митрополит Антоний рассказал, что важно сделать в Петров пост 23
В РПЦ поддержали позицию президента Польши по защите христианских ценностей 17
В УПЦ объяснили, как общаться с родственниками других конфессий 14
В Черногории задержаны священники после участия в крестном ходе против антицерковных законов 10
В ПЦУ ушли от оценки намерения турецких властей превратить Святую Софию в мечеть 34
Патриарх Кирилл подарил главному храму армии древнюю икону, которая помогла в битве под Полтавой 31
В УПЦ рассказали, что необходимо сделать после Причастия 13

Псевдоцерковный романтизм, излишняя идеализация церковной жизни и верующих, искание чудес и духовных переживаний могут подменить собой истинную веру и трезвое отношение к Церкви.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Быть в Церкви, идти ко Христу — это ежедневный труд. Труд над собой, над своими греховными склонностями, над пересмотром отношения к себе и ближним. И Евангелие об этом говорит постоянно. Но, стоит открыть очередной своеобразный «православный бестселлер» и может сложиться впечатление, что этот труд исполнен лишь ярких духовных (а на самом деле — душевных) впечатлений. Стоит лишь найти «духоносного старца» и он сразу решит твои проблемы, стоит побеседовать с «блаженной матушкой» и она немедля укажет тебе единственно верный путь, стоит лишь съездить в «особо духовный» монастырь и сразу «зарядишься благотворными энергиями». В реальности так не бывает», - отметил владыка.

Он напомнил, что часто человек, вдохновившись идеалами псевдоцерковного романтизма, сталкивается с реалиями церковной жизни, разочаровывается и может вообще уйти из Церкви.

По словам митрополита Антония, необходимо осознать, что «без внутренней работы над самим собой, никакой старец, никакой святой нам не поможет».

«Основа духовной жизни в Православии — это трезвость. В духовном делании никакие бурные душевные чувства недопустимы. Главная опасность здесь — подмена. Очень легко неопытному верующему принять всплеск чувственности за истинное духовное умиление», - подчеркнул архиерей.

Он призвал вместо историй о православных чудесах вдумчиво изучать Евангелие.

«Евангелие — это не страница из соцсетей, переполненная цветочками и развлекательными картинками. Чтобы вдумчиво читать Священное Писание, нужно проявить труд, а поначалу этот труд не всегда приятен, ибо он направлен на исправление человеческих заблуждений и иллюзий», - заключил владыка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги