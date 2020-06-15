Шевченковский районный суд Киева отказал защите активиста Сергея Стерненко в отводе прокурора Николая Бозовуляка в связи с разглашением мер безопасности, осуществляемых в отношении Стерненко.

Об этом сообщает Укринформ.

«У нас новые основания появились для отвода прокурора Бозовуляка. Он точно является предвзятым, потому что он разгласил сведения о мерах безопасности, которые осуществляются в отношении Стерненко», - сказал в начале заседания адвокат активиста.

По его словам, 12 июня во время заседания по избранию меры пресечения активисту, Бозовуляк, когда ему предоставили слово, сказал, что в отношении Стерненко осуществляются «меры безопасности спецподразделением СБУ «Альфа», на территории города Одессы».

Адвокат отметил, что прокурор совершил правонарушение – объявил сведения, составляющие охраняемую тайну, а именно меры безопасности, которые осуществляются в отношении участника уголовного судопроизводства.

По словам защитника, в воскресенье Стерненко подал заявление о совершении уголовного преступления в связи с этим в ГБР.

«Получил от своего клиента заявление о совершении уголовного преступления, которое он вчера лично предоставил в ГБР. Он лично написал это заявление в отношении прокурора. Стерненко подал это заявление на Симона Петлюры, 15», - уточнил адвокат.

Соответствующие документы юрист передал судье.

Следственный судья Владимир Бугиль после выхода из совещательной комнаты отказал в удовлетворении ходатайства.

«Относительно ходатайства защитника - отказать», - сказал Бугиль.

Люди продолжают собираться под зданием суда в поддержку Стерненко.

Как сообщалось, в Киеве 12 июня Шевченковский суд начал избирать меру пресечения Сергею Стерненко. Тогда несколько сотен человек пришли под суд поддержать активиста.

В частности, тогда под суд пришли экс-глава Минздрава Ульяна Супрун вместе с супругом Марком, народные депутаты Александра Устинова, Гео Лерос и другие.

Выразили желание взять Стерненко на поруки народный депутат Яна Зинкевич, экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, депутаты от «Европейской солидарности», «Голоса» и другие. В целом, по словам Стерненко, тех, кто хотел взять его на поруки еще в пятницу, было более 100 человек.

Суд в пятницу допросил в качестве свидетелей 3 народных депутатов – Гео Лероса, Соломию Бобровскую и Дмитрия Гурина и принял решение о допросе в качестве свидетеля прокурора Андрея Радионова, который, по данным СМИ, ранее отказался подписывать подозрение Стерненко.

Ранее, 11 июня, в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Позднее его защита сообщила, что ходатайство по избранию меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста будет рассматривать Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.