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В Троицкую родительскую поминальную субботу, в пгт. Веселое Запорожской области была совершена заупокойная лития о погибших казаках.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Запорожской епархии, 6 июня возле памятного казачьего кургана собрались казаки Веселовского куреня КВЗН во главе с атаманом.

Благочинный Веселовского округа протоиерей Александр Мурашко совершил заупокойную литию.

Священник отметил, что «казачество является воинством православным и во все времена казаки стояли на защите своего Отечества и веры», поэтому христианский долг - молится о всех прежде почивших православных казаках.
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