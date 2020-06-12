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В правительстве разъяснили, какие преимущества предоставляет получение Украиной статуса партнера Программы расширенных возможностей Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом говорится в инфографике, обнародованной Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, сообщает УНИАН.

В частности, там объяснили, что Партнерство расширенных возможностей - это "особый формат" сотрудничества, который НАТО предлагает ближайшим союзникам, которые готовы тесно сотрудничать с Альянсом для противодействия мировым угрозам. В частности, такой формат позволяет каждой стране выбирать сферы для взаимодействия, которые будут максимально полезными для нее и для НАТО.

Статус партнера Программы расширенных возможностей НАТО открывает более широкие возможности - секторальной (оперативной) совместимости с НАТО.

Речь идет о логистике, связи, управлении войсками и конкретных родах войск. Украина сможет участвовать в планировании операций НАТО, получить допуск ко всем учений НАТО, в частности по тематике статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности, получить доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средств. Кроме того, украинские военные получат возможность занимать должности в штаб-квартире и командных структурах НАТО.

Украина получит возможность углубленного и быстрого обмена разведывательными данными со странами-членами НАТО, усилить сотрудничество по поддержанию безопасности в акватории Черного моря.

Кроме того, предполагается совместное противодействие киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности.

Напомним, североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
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