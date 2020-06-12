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Научные достижения и творчество является результатом проявления действия благодати Святого Духа в нашей жизни.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Живя в лучах Благодати Духа Святого, понимаем ли мы Ее действие? Из поучений Святых Отцов, узнаем, что Она проявляется в тех плодах, которые получает душа, как дар Божий, за свои труды и подвиги. Во-первых, все, что живет в мире видимом и невидимом, живет только благодаря этой Благодати. Во - вторых, не только дары Духа, но и научные открытия также являются результатом Божественных Откровений. Эти дары проявляются в виде творческого вдохновения у писателей, поэтов, музыкантов, художников», - сказал митрополит Лука.

По его словам, источником озарений, которые являются толчком к совершению открытия или принятия важного решения, является Господь.

«Многие ученые, которые получили Нобелевские премии за свои открытия, подчеркивали, что это не их заслуга. Открытия приходили к ним в таинственных видениях. Именно так Нильсу Бору в 1913 году была открыта планетарная модель строения атомов. Перед Пасхальным воскресением в 1920 году Отто Леви получил откровение о химической трансмиссии нервного импульса», - напомнил владыка.

Он объяснил, что нужно сделать для того, чтобы ощутить проявление Божественной мудрости и силы в жизни.
«Благодать Божия есть и действует в нас и вокруг нас постоянно. И если мы сможем сделать наши сердца чуткими, а ум чистым, то будем созерцать промыслительные деяния Духа Святого в нашей жизни ежечасно», - заключил митрополит Лука.
ForUm

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