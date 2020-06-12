В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет, что ждет человека, который любит Бога больше всего.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 13 июня в 06.30 на телеканале «Интер».

«Человек, который любит больше всего Бога, человек, верный Богу во всем и везде, – и человек получает от Бога дар больше, чем он пожертвовал. Она получаете от Бога мир, радость, покой. А в будущем веке этот человек сподобляется вечного спасения во Христе», – рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Фейсбук.

В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о Пресвятой Троице и призвал паству хранить образ Божий в себе.