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Октябрьский районный суд Мариуполя удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области по осуществлению специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 2 представителей НВФ РФ «ЦСО МГБ ДНР», которые обоснованно подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст.27, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 (участие в террористической организации, террористический акт, незаконное обращение с взрывчатыми веществами и изготовление взрывных устройств, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что указанные лица, находясь на руководящих должностях в незаконных вооруженных формированиях, контролируемых РФ, умышленно, с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения организовали совершение террористического акта на территории Мариуполя.

Напомним, 31 марта 2017 в Центральном районе Мариуполя неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он погиб на месте.

Подозреваемая в совершении теракта - Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения – была задержана 31 октября в Одессе. Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил к 12 годам лишения свободы.

По ее словам, убийство заказал - боевик по кличке «Ленин», который руководил центром специальных операций так называемого «МГБ ДНР», созданного под кураторством российских спецслужб.
ForUm

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