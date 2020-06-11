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В Мукачево Украинская Православная Церковь проводит ежегодный арт-фестиваль «Краски детства», организованный Центром защиты материнства, семьи и детей-сирот «Спаси и сохрани».

Фото: ФОМА в Украине

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, в этом году фестиваль проходит в режиме онлайн.

Для участия в конкурсе принимаются тематический рисунок (выполненный в любой технике) и/или стих.

 Тема творческого конкурса - «Безопасное детство».

 Фотографии работ принимаются до 14 июня включительно на e-mail:  [email protected] или в мессенджер страницы Центра в  Фейсбук.

 Участников конкурса просят обязательно указывать своё имя, фамилию, возраст и контактный номер телефона.

 Победители будут определены в трёх возрастных категориях: 3–6 лет (дошкольники), 7-11 лет (ученики младшей школы), 12–15 лет (старшеклассники).

 Каждый, кто пришлёт свои работы, получит электронный сертификат участника фестиваля.

 Победителей ждут подарки.
ForUm

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