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Вышел документальный фильм о самой старой православной церкви Винницы - Свято-Николаевском храме.

Фото: YouTubе

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, фильм можно посмотреть в программе «Інший погляд» телеканала «ВІТА», которая доступна на YouTubе. 

«Самая старая церковь в городе и его древний приход. Ее называют Старо-Винницкий Свято-Николаевский храм или церковь святого Николая. Украшение гранитного плато левобережья Южного Буга. Ее купола можно увидеть с разных уголков города - они выглядывают из-под верхушек деревьев и сверкают на солнце. По легенде, его предшественник - также Николаевский храм - появился здесь в XIII веке благодаря явлению святителя Николая монаху», - рассказывают создатели фильма. 

О старейшем храме УПЦ в Виннице рассказывают настоятель храма и секретарь Винницкой епархии протоиерей Роман Макар и руководитель исторического отдела протоиерей Назарий Давыдовский.
ForUm

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