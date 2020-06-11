также в разделеРелигия
Серафимо-Дивеевский монастырь открыли после карантина 9
В Мукачево УПЦ проводит детский арт-фестиваль 7
В Мелитополе традиционный крестный ход УПЦ ко Дню Святого духа заменили автопробегом 10
Вышел документальный фильм о самой старой православной церкви Винницы 17
Митрополит Антоний назвал необходимое условие для достижения духовного совершенства 42
В Киевской духовной академии впервые совершили литургию на английском языке 12
В Запорожье за период донорского проекта священники и верующие УПЦ сдали более 2 тонн крови для больных детей 10
Архиерей УПЦ объяснил, что поможет улучшить отношения в семье после выхода из карантина 8
Запорожский митрополит рассказал о том, как заслужить покровительство святых 7
В сети появился цикл видео, посвященных толкованию Евангелия 26
В Запорожской епархии УПЦ воскресные школы на карантине организовывают велопрогулки и квесты на свежем воздухе 27
На Буковине священники УПЦ совершили крестный ход длиной в 200 км с иконой Иоанна Предтечи 15
В белорусском монастыре отметили 110-летие возращения мощей преподобной Евфросинии Полоцкой 16
Духовник КДАиС объяснил, что является одной из главных причин кризисов в обществе 10
На Киевщине парафии УПЦ помогают многодетным семьям продуктами и канцелярией 64
В духовных школах УПЦ началась вступительная кампания 16
Митрополит Антоний рассказал о том, какие современные угрозы существуют для Церкви 12
В Одесской области мужчина похитил золотые украшения из киота иконы в храме 10

В годовщину интронизации Патриарха Алексия II в Русской Православной Церкви почтили его память. 

Фото: Патриарх Алексий II / shamordino-m.ru

В 30-ю годовщину интронизации Патриарха Алексия II, 10 июня, в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора Москвы, где находится гробница пятнадцатого Патриарха Русской Православной Церкви, были совершены Божественная литургия и панихида, сообщает patriarchia.ru.

Богослужения возглавил настоятель Богоявленского собора епископ Павлово-Посадский Фома.

Патриарх Алексий Второй - пятнадцатый Предстоятель Русской Православной Церкви с введения Патриаршества на Руси (1589). Патриарх Алексий (в миру - Алексей Михайлович Ридигер) родился 23 февраля 1929 года в городе Таллине (Эстония) в глубоко верующей семье.

3 марта 1961 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры протоиерей Алексий Ридигер принял монашеский постриг. Вскоре постановлением Священного Синода от 14 августа 1961 года иеромонаху Алексию было определено стать епископом Таллинским и Эстонским с поручением временного управления Рижской епархией.

25 февраля 1968 года архиепископ Алексий был возведен в сан митрополита.

С 10 марта 1970 года по 1 сентября 1986 года осуществлял общее руководство Пенсионным комитетом, задачей которого было пенсионное обеспечение духовенства и других лиц, работавших в церковных организациях, а также их вдов и сирот. 18 июня 1971 года во внимание к усердным трудам по проведению Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года митрополит Алексий удостоен права ношения второй панагии.

29 июня 1986 года Владыка Алексий назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллинской епархией. 

3 мая 1990 года скончался Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Для избрания нового Предстоятеля Русской Православной Церкви был созван внеочередной Поместный Собор. 7 июня 1990 года колокол Троице-Сергиевой лавры возвестил об избрании пятнадцатого Всероссийского Патриарха. Интронизация Святейшего Патриарха Алексия состоялась 10 июня 1990 года в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги