Покаяние как глубинное изменение человека - необходимое условие для того, чтобы возрастать духовно.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал митрополит Антоний (Паканич).

«Без покаяния нет добродетелей, есть только лишь страсти. Любой талант без покаяния может служить злу, а не добру. Любое дело без покаяния не способно принести добрый плод. Человек горделиво приписывает все заслуги себе, обесценивая этим в глазах Бога свой труд», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, важно не просто читать тексты молитв, а осознанно общаться с Богом, понимая свое несовершенство.

«Смысл любой молитвы — покаяние. И нет у нее других целей. Все молитвы — это образец личного покаяния подвижника, святого, силы его духа, который мы впитываем, эта та высота, к которой мы стремимся. Вычитывание молитв без сокрушенного сердца — трата времени и самообман. Такая молитва может скорее быть во грех, нежели во спасение», - подчеркнул владыка.

Благодаря покаянию человек приближается к Богу.

«В заповедях блаженства есть одно четкое указание на то, кто может видеть Бога, общаться с ним: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Без покаяния бессмысленно искать Бога. Покаяние — дверь к Богу. Только через нее можно приблизиться к Нему», - заключил управделами УПЦ.