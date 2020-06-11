В сети появился цикл видео, в которых ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр объясняет смысл строк Священного Писания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, первое видео проекта «Евангелие дня с толкованием» на Ютуб-канале «Витражи: о вере в красках» вышло в понедельник, в День Святого Духа.

В храмах, в которых Литургии совершаются ежедневно, каждый день читается определённый отрывок из Евангелия, какой — можно найти в церковном календаре.

Прослушать эти отрывки и основанное на святоотеческих трудах их толкование отныне можно каждый день.

Для просмотра доступно уже три видеозаписи — это толкования на 10–20-й стихи 18-й главы Евангелия от Матфея; 25-й стих 4-й – 13-й стих 5-й глав Евангелия от Матфея; 20–26-й стихи 5-й главы Евангелия от Матфея.

Каждый следующий выпуск можно будет найти в плейлисте «Евангелие дня» вечером накануне дня, толкованию Евангелия которого он будет посвящен.