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В мире накапливаются тысячи проблем и кризисов именно потому, что люди живут вне Церкви.

Фото: Православная жизнь

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал архимандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духовных школ в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Если включить телевизор или интернет, то первое, что бросается в глаза, – это постоянные ссоры. Люди уже настолько к ним привыкли, что не представляют без этого своего существования. Популярностью пользуются не те телепередачи или сайты, где говорят о мире, достижениях в науке или культуре, а где постоянно освещают политические и бытовые скандалы. Иногда и мы, христиане, восхищаемся различными политическими страстями. Но они так же, как гнев, похоть, гордыня, сребролюбие, властолюбие, как бы красиво себя ни оправдывали, какими бы светлыми идеями ни прикрывались, оказывают на человека и его окружающих разрушительное воздействие. Сейчас идет новая большая волна этих политических страстей, за счет которых живут и развиваются не только отдельные политические партии, но и большие религиозные течения, называющие себя Церквями», - отметил архимандрит Маркелл.

По его словам, разрушительная сила человеческих грехов является главной причиной расколов и ересей, всех личных и общественных проблем.

«Как говорит святитель Иоанн Златоуст, когда кто-то попросит нас показать в своей среде Ангелов, вместо них мы сможем показать только лошадей, беспрестанно топчущих ногами друг друга; если прислушиваться к тому, что мы говорим, то окажется лишь куча грязи, которой обливаем других. Не означает ли это, что ради достижения мира мы должны смириться с любым злом, грех признать нормой, тьму назвать светом, легализовать, как это уже кто-то пытается делать, все ереси и расколы? Конечно, нет», - подчеркнул духовник КДАиС.

Он объяснил, что помочь очистить душу сможет искреннее раскаяние и изменение своей жизни.

«Именно с помощью чистосердечного раскаяния мы можем стать лучше, чем сейчас. Без раскаяния ни самое лучшее образование, ни достижения науки и техники, ни страх наказания не могут сделать нас лучше, увеличить между нами взаимопонимание и любовь. Внешние достижения и средства воздействия могут лишь на короткое время удержать человека от зла, но рано или поздно он все равно возьмется за старое», - сказал архимандрит Маркелл.

По его словам, христиане должны не искать вокруг врагов, а каяться в своих грехах и добрыми делами и словами разрушать «стену негатива и недоверия».

«Наши поздравления, добрые слова поддержки, хотя бы маленькое внимание друг к другу, бескорыстные поступки делают нас и окружающих сильнее, и мы становимся реальными живыми членами Церкви Христовой. И наоборот, каждое наше пренебрежительное отношение, гнев, осуждение – это глубокая рана, которую мы наносим не столько другим людям, сколько самим себе, и так отсекаем себя от Церкви и становимся духовно мертвыми. Нам, христианам XXI века, надо сделать очень много для того, чтобы, несмотря на мощную пропаганду против Церкви, эти слова услышали и им стали доверять как можно больше людей», - заключил духовник КДАиС.
ForUm

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