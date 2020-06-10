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В Украинской Православной Церкви продолжают поддерживать многодетные семьи.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Бориспольскую епархию, ко Дню защиты детей парафии Киевщины передали нуждающимся семьям гуманитарную помощь.

Приход в честь Вознесения Господня села Кучаков Бориспольского района Киевской области оказал помощь многодетным и малообеспеченным семьям, которым были доставлены канцелярские и продуктовые наборы. 
Православный приход в честь Вознесения Господня села Дударков также передал помощь многодетной семье, которая нуждается в поддержке. 

Также община прихода в честь святого Архистратига Михаила в селе Великая Старица посетила многодетные семьи своего села с гуманитарной помощью.
ForUm

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