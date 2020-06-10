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В период карантина верующие получили бесценный опыт. 

Фото: Фома в Украине

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт журнала «Фома в Украине», об этом сказал наместник столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Обуховский Иона. 

Архиерей назвал три главных урока, усвоенных верующими во время карантина.

«Период карантина очень многому нас научил. Во-первых, дал удивительный опыт нахождения вне богослужебной жизни Православной Церкви. Мы не могли присутствовать на службах, не могли встречаться, не могли наслаждаться Божественной литургией. И теперь можем себе представить, что чувствовали люди во времена гонений — и далёких от нас, арианских (арианство - одно из ранних течений в христианстве, прим. Центр информации УПЦ), и недавних, времен Советского Союза. Но если мы с вами знали, что наше отсутствие в Церкви временно и через какое-то время мы вновь сюда вернёмся, то в те времена было совершенно непонятно, удастся ли вообще ещё хоть раз в жизни попасть в храм», - сказал владыка Иона.
 
По мнению архиерея, это важный опыт и «его каждому надо осмыслить: каково это, быть без храма; и наоборот, какая радость - пребывать в Церкви во время богослужения».
 
Во-вторых, «мы все получили опыт уединения», отмечает он. 

«Ведь мы много читали о подвижниках, которые уходили в пустыни, жили одни или небольшими общинами, подвизаясь ради Господа. Теперь такой опыт приобрели и мы, живя поодиночке, или будучи заперты в одном помещении в тесном кругу семьи», - продолжил наместник Ионинского монастыря.
 
При этом, по его словам, пользу получили как те, кто живёт сам, так и люди семейные.
 
«Тем, кто оказался в одиночестве, приходилось находить себе занятие, желательно, конечно, духовное, - сказал владыка Иона. - А тем, кто находился в семье, было несколько сложнее, потому что все слабости и немощи наших ближних проявлялись во сто крат больше».
 
«И ещё один бесценный опыт мы получили - постоянное пребывание в памяти смертной. Информирование со всех сторон об опасностях болезни научило нас ежедневно помнить о том, что наша жизнь конечна. И что когда-то, может быть, даже в самое ближайшее время, нам нужно будет предстать на Суд перед нашим Творцом. Такое состояние важно сохранить на всю жизнь - когда ни на минуту не оставляет мысль, что мы ходим под Богом», - отметил архиерей.
ForUm

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