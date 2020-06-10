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Духовенство Днепровского благочиния столицы доставило 1,5 тонны продуктов питания для погорельцев села Острова Житомирской области.

Фото: mitropolia.kiev.ua

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской митрополии.

Жителям села Острова, пострадавшим от лесного пожара, передали сахар, муку, масло, крупы, хлебные изделия и сладости.

Груз погорельцам доставили благочинный Днепровского благочиния протоиерей Иоанн Свередюк и клирик благочиния протоиерей Николай Клименко.

Как сообщалось ранее, духовенство и верующие Овручской епархии Украинской Православной Церкви совместно с волонтерами передали жителям села Острова стройматериалы, продукты питания и одежду.
ForUm

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