Духовенство Днепровского благочиния столицы доставило 1,5 тонны продуктов питания для погорельцев села Острова Житомирской области.
Фото: mitropolia.kiev.ua
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской митрополии.
Жителям села Острова, пострадавшим от лесного пожара, передали сахар, муку, масло, крупы, хлебные изделия и сладости.
Груз погорельцам доставили благочинный Днепровского благочиния протоиерей Иоанн Свередюк и клирик благочиния протоиерей Николай Клименко.
Как сообщалось ранее, духовенство и верующие Овручской епархии Украинской Православной Церкви совместно с волонтерами передали жителям села Острова стройматериалы, продукты питания и одежду.
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