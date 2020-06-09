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Найдено тело уроженки Тернопольской области 32-летней Ольги Фроловой, которая пропала 25 мая в Таиланде.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание К.

«Тело Фроловой было найдено местным жителем через две недели после того, как 25 мая ее муж сообщил о пропавшей без вести», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на кадрах видеонаблюдения она была в такой же одежде, в какой была найдена.

Директор больницы Кох-Самуи заявил, что тело Фроловой в настоящее время проходит детальную аутопсию в полицейской больнице Бангкока, результаты которой займут около двух недель.

Также сообщается, что накануне полиция заявила о подозрении убийства Фроловой, поскольку были очевидны попытки спрятать ее тело. Подозреваемых не назвали.

В то же время ее муж Димас Фролов на своей странице в Facebook написал, что до последнего не хотел рассматривать такой трагический вариант.

«Я до последнего в своих поисках не хотел рассматривать такой вариант. Хотя было много предпосылок к этому. Мне очень хотелось, чтобы я ошибался. Но когда получили ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. Она пролежала там долго. Но вещи, одежда и другие детали свидетельствовали, что это Оля», - написал Фролов, фотограф, с которым Ольга последние 6 лет жила на острове Самуи в Таиланде.
ForUm

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