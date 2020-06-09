На Волыни почтили старинную икону Божьей Матери «Белостоцкая».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Волынскую епархию, 8 июня в Свято-Михайловском храме с. Белосток Волынской области состоялось праздничная Божественная литургия.

Во время богослужения верующие почтили Белостоцкую икону Божьей Матери (Всех скорбящих радость), оригинал которой до недавнего времени находился в этом селе.

Белостоцкая икона Богородицы принадлежит кисти Иова Кондзелевича - известного Волынского иконописца. Ее появление в народной памяти также связывают со спасением от татарского нашествия. Тогда местный помещик Семен Гулевич решил построить в Белостоке монастырь, где и находилась эта икона. Случилось это в 1636 году. Монастырь теперь переформирован в приходской храм, а икона, будучи главной святыней, почиталась, как чудотворная, ежегодно призывая к себе сотни паломников.

В ночь с 21 на 22 декабря 2007 г. неизвестные грабители проникли в храм и вынесли из него чудотворную Белостоцкую икону Божией Матери, которая была датирована примерно XIV веком. Оригинал чудотворной иконы найти не удалось, поэтому сейчас в храме находится ее копия, у которой молятся верующие, прося заступничества у Божьей Матери.