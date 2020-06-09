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Наша ответственность за близких людей проявляется в молитве за них.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в своем комментарии на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Поскольку церковная молитва всегда общая, это молитва церковного собрания, то близкие нам люди могут поминаться не только нами про себя, мы имеем возможность сделать так, чтобы об этих людях возносилась церковная молитва», - напомнил клирик УПЦ.

Он объяснил, что для того, чтобы помянуть человека за богослужением, нужно подать о нем записку в храме.

«В техническом плане все это очень просто: человек приходит в храм и пишет имена своих близких. Имена пишутся без фамилий, без отчеств, в родительном падеже, обязательно полные, данные при крещении», - подчеркнул священник.

По его словам, «Церковь молится о своих - о членах нашей православной церковной общности. ведь какое может быть дерзновение перед Богом за тех, кто не ассоциирует себя с Церковью или не веруют во Христа».

Потому человек, за которого подается записка не должен быть явным безбожником и противником Православия.

Кроме того, не молится Церковь и о самоубийцах, поскольку они «в самой смерти своей бросили Богу вызов, молитва о них попросту бесполезна».

Священник подчеркнул, что церковная молитва как о живых, так и о усопших - свидетельство о том, что эти люди - члены Церкви Христовой.

По словам протоиерея Владимира Пучкова, главное в любой молитве – всецело довериться Богу.

«Каждый из нас просит в молитве чего-то своего. Любая молитва ценна и важна: как та, в которой мы каемся, благодарим, так и та, в которой мы чего-то просим. Однако нужно понимать, что в церковной молитве потребительская составляющая - далеко не самая важная. Далеко не все то, что мы просим у Бога, будет получено, как нами, так и близкими. Просимое должно быть полезным человеку, а во-вторых, человек сам должен понимать, что он у Бога для себя или ближнего просит. Еще одна составляющая любой, в т.ч. церковной молитвы - осознание того, что человек вверяет себя и своих близких в руки Божьи. Такая молитва свидетельствует о доверии Богу», - заключил священник.
ForUm

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