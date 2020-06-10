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В номинации «Лучшая монета года» за 2019 победа присуждена набору из четырех памятных монет «Пектораль» (серебро, номиналом каждой монеты 10 гривен), сообщает пресс-служба НБУ.

В номинации «Лучшее раскрытие темы» победила памятная монета «Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины» (нейзильбер, номинал монеты 5 гривен).

Конкурс «Лучшая монета года Украины» проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа. Первый этап конкурса, в течение которого проголосовало более двух тысяч человек, продолжался с 3 февраля до 6 апреля.

На втором этапе конкурса тайным электронным голосованием члены специально созданной комиссии определили лучшие монеты 2019 в двух номинациях. В этом году победителей среди памятных монет, вышедших в финал конкурса, выбирали представители Нацбанка, Национальной академии наук Украины, Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, национальных музеев, эксперты по изобразительному искусству и нумизматики.

По итогам конкурса «Лучшая монета года Украины» за 2018 победу в номинациях «Лучшая монета года» и «Лучшее раскрытие темы» присудили памятным монетам набора «К 100-летию Национальной академии наук Украины»: «Эра мира», «Эра перемен», «Эра технологий», «Человек, время, пространство».
ForUm

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