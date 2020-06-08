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В Иерусалиме отметили главный праздник Русской Духовной Миссии.

Фото: rusdm.ru

В день Святого Духа, 8 июня, Иерусалимский Патриарх Феофил III традиционно возглавил торжества по случаю ежегодного празднования дня Русской Духовной Миссии в Иерусалиме – официального представительства Русской Православной Церкви на Святой Земле, сообщает официальный сайт РДМ.

Праздничный день начался с Божественной литургии, которую в главном русском храме Святой Земли – Троицком соборе Иерусалима – возглавил Иерусалимский Патриарх Феофил.
Богослужение совершалось на церковно-славянском, греческом, арабском и румынском языках. 

После Божественной литургии Патриарх Феофил поздравил прихожан и паломников Троицкого собора и преподнес Русской Духовной Миссии иконописное изображение Кувуклии Храма Гроба Господня.

Начальник Русской Духовной Миссии архимандрит Александр пожелал Патриарху Феофилу помощи Божией в многотрудном служении и подарил ему образ Пресвятой Богородицы.
После праздничной Литургии для участников богослужения в главном здании Русской Духовной Миссии был устроен праздничный прием.
ForUm

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