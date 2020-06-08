В Свято-Троицком Браиловском монастыре Украинской Православной Церкви на Винниччине отметили престольный праздник.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Винницкую епархию, 7 июня, в праздник Пятидесятницы, Божественную литургию в Браиловском женском монастыре возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

После богослужения архиерей поблагодарил игуменью монастыря Антонию и монахинь «за ежедневные труды во славу Святой Церкви».

Православный Браиловский монастырь был основан на Винниччине в 1635 году, однако вскоре был захвачен униатами и возвращен Православной Церкви только в 1795. В ХІХ веке при монастыре действовало училище для девочек, приют для девочек-сирот из семей священнослужителей, богадельня, женская воскресная школа. С началом Первой мировой войны в монастыре был открыт лазарет на 50 коек для раненых на фронте солдат. В декабре 1932 года обитель была закрыта советской властью. С 1962 года в келиях монастыря находилось общежитие Браиловского профтехучилища.

Монастырь вновь возвращён Православной Церкви в сентябре 1989. Центральным сооружением монастыря является Свято-Троицкий собор.