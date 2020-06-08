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Для православных христиан Церковь всегда является Апостольской.

Фото: Митрополит Антоний / YouTube

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

«Во-первых, Церковь во все времена исповедует веру, которую мы получили от апостолов. Это вера в то, что Иисус Христос является Настоящим Богом и Настоящим Человеком. Что Он пришел на землю, принял Крестную смерть, Воскрес, вознесся на небо и придет опять на землю, чтобы судить этот мир», – пояснил он.

По его словам, вторая причина того, что Церковь является апостольской, кроется в преемственности церковной иерархии от апостолов.

«Именно апостолы рукоположили первых епископов и от них до сегодня тянется цепочка рукоположений церковных иерархов», – отметил владыка.

Архиерей рассказал и о третьей причине, которая заключается в том, что Церковь всегда проповедует Благую Весть.

«Апостолы провели свою жизнь в проповеди, и Церковь во все времена постоянно возрастает благодаря проповеди. Мы открываем Евангелие новым поколениям, привлекаем к церковному общению все новых и новых людей. В этом мы выступаем тоже как наследники апостолов», – сказал он.

Митрополит Антоний также объяснил, что все эти три фактора являются апостольским фундаментом Церкви, а вот модели церковной жизни в разные периоды истории могут меняться.

«В каждую историческую эпоху жизнь Церкви обретает особенные черты», - сказал он.
ForUm

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