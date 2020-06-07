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Сошествие Святого Духа является той вехой, без которой история нашего спасения не могла бы считаться завершенной.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Каждый праздничный день, кроме исторического значения, имеет и духовное, символическое измерение, пояснил владыка Виктор. 

«Но, особенно это касается Пятидесятницы, ибо сошествие Святого Духа на апостолов указывает не только на существование Святой Троицы и Божественную природу Третьей Ипостаси - Святого Духа, но и знаменует собой заключительный этап искупительного подвига Иисуса Христа», - сказал он.

По словам архиерея, начало этому подвигу было положено во время Благовещения, когда Ангел Господень сообщил Деве Марии благую весть о Рождении от Нее Сына Божия.

«Реализация этой вести, ее исполнение, стала возможной только благодаря величайшему смирению Богородицы и, вместе с тем, Ее согласию стать орудием Промысла Божия. Святые отцы говорят нам, что в Благовещении вся тварь стала свидетелем синергии - сотрудничества Бога и человека, которая впоследствии и привела ко дню Пятидесятницы», - отметил епископ.

По его словам, сошествие Святого Духа является той вехой, без которой история нашего спасения не могла бы считаться завершенной. 

«Если в Благовещении сосудом и вместилищем Бога становилась Дева Мария, то в Пятидесятнице сосудом Божественной благодати становится каждый из нас. Дух Святой, Которого Христос обещал послать Своим ученикам, и Который от Отца исходит, наполняя сердце человека, указывает не только на высокое предназначение каждого из нас, но и соединяет нас с Богом – отныне человек сопричастен Божеству».

Епископ Виктор также напомнил, что Бог должен жить в сердце каждого верующего человека. 

«Сердце человека предназначено стать престолом Божества. Однако, обычно за фразой «Бог в сердце» скрывается грубое нежелание совершить хотя бы малейшие духовные усилия для изменения своей жизни. Ведь, без подвига, без покаяния и следования предписаниям заповедей Божиих невозможно стать достойным вселения благодати Святого Духа. Например, апостолы, ожидая сошествия Утешителя (так еще в Библии называется Дух Святой) постоянно в течение нескольких дней пребывали в посте и молитве. Они, как и Божия Матерь в свое время, явили замечательный пример той самой синергии – сотрудничества Бога и человека», - пояснил архиерей УПЦ.

Получение благодати Святого Духа связано с необходимыми изменениями в нашей жизни, подчеркнул епископ Виктор.

«Освобождая сердце от зависти, злобы, раздражения, разделения, лукавства и прочих грехов, мы становимся готовыми для самой большой и важной встречи в нашей жизни – для встречи с Богом», - сказал архиерей.
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