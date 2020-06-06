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Печать Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа - лежит на каждом человеке.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Святая Троица – это не три Бога, это один Бог, который имеет три лица – лицо Отца, лицо Сына и лицо Святого Духа. Святая Троица сотворила видимый и невидимый мир. Отец восхотел, Сын сотворил, а Святой дух все оживотворил. Чтобы понять тайну Святой Живоначальной Троицы, мы должны вспомнить о том, что на каждом творении, которое создал Бог, находится печать Троицкого Божества», - сказал он.

Митрополит Онуфрий поясняет, что Святая Троица подобна солнцу и его лучам: 

«Самая яркая печать Троицкого Божества лежит на солнце. Солнечный круг представляет собою образ Бога-Отца. Лучи света, которые выходят постоянно из этого круга и спускаются на землю – это есть образ Бога-Сына. И то тепло, которое несут с собою лучи, есть образ Святого Духа, который выходит от Отца и через Сына все оживотворяет». 

По словам Предстоятеля УПЦ, каждый человек имеет на себе печать Троицкого Божества.

«Каждый человек имеет разум, который имеет свойство постоянно порождать мысли. А мысли несут за собой силу, которая помогает нам творить добрые дела в своей жизни, - отмечает Блаженнейший Владыка. - Человек должен беречь в себе образ святой Троицы, чтобы он был неповрежденным. А сделать его неповрежденным можно только тогда, когда человек будет жить по священным и божественным законам. Тогда человек сам становится священным, становится подобным нашему Святому Творцу и Создателю».

«Пусть каждый из нас выстраивает свою личную жизнь так, чтобы для нас всегда и везде упованием был Небесный Бог-Отец, прибежищем – Сын, а покровом – Святой Дух»,  - поздравил Митрополит Онуфрий всех верующих с праздником Троицы.       
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