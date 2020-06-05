На Волыни освятили новый храм Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Волынскорй епархии, 4 июня епископ Камень-Каширский Афанасий совершил освящение Свято-Воскресенского храма в Луцке.

Первый камень под фундамент будущего Свято-Воскресенского храма заложили в 2011 году и на сегодняшний день основная часть строительных работ уже завершена.

«Большой подвиг и большая награда представляется сегодня тем, кто в непростое время испытаний, десять лет, без ропота и отчаяния продолжал строить дом Божий и верить, что Господь поможет воздвигнуть этот храм, в котором люди найдут спасение. Поэтому каждый христианин должен не просто строить стены, не просто возводить купола, но и строить спасение собственной души, совершая добрые дела на благо Церкви Христовой», - отметил владыка Афанасий.

Во время богослужения была вознесена молитва о мире в Украине и о единстве мирового Православия. Также прозвучали молитвы об избавлении от коронавирусной инфекции и о здоровье медицинских работников.

По завершении литургии иерарх вручил благословенные грамоты прихожанам, жертвователям и строителям, с помощью которых возводился храм.