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На Ровенщине состоялось прославление Вилийской иконы Божией Матери «Знамение».

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Ровенской епархии, прославление произошло в храме великомученицы Параскевы Пятницы в селе Вилия Острожского района Ровенской области, где почти 130 лет хранится чудотворный образ.

«Праздничную Божественную литургию совершили митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен и приглашенное духовенство. За богослужением молился митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей», - сообщили в пресс-службе Ровенской епархии.

В завершение богослужения митрополит Сергий огласил решение Священного Синода Украинской Православной Церкви от 6 декабря 2019 года о прославлении чудотворной Вилийской иконы Божией Матери с установлением празднования в четверг перед Пятидесятницей.

Епископ Пимен зачитал историю явления образа.

Правящий архиерей Ровенской епархии митрополит Варфоломей поздравил всех со знаменательным историческим событием. Владыка выразил благодарность архиереям, духовенству и мирянам за труды и совместные молитвы.

***Чудотворная Вилийская икона Божией Матери «Знамение» была явлена 25 мая (6 июня по н.ст.) 1889 года в доме жителя села Вилия Николая Остапчука. Перед этим событием невестке крестьянина Домне трижды снился сон, в котором голос приказывал ей побелить дом к приходу гостей. Женщина выполнила указание. В четверг перед Троицей Домна увидела сияние и обнаружила в молитвенном углу комнаты маленькую икону, которая вышла из земли. Икона была небольшим литым медным образом Богородицы «Знамение» старинной работы.

Буквально в первые дни после явления стали происходить чудесные исцеления и необычные события, связанные с образом. Около года в селе проходило следствие по изучению обстоятельств явления иконы. Десятки верующих засвидетельствовали благодатную помощь Божией Матери от Ее иконы «Знамение». Решением Волынской Духовной Консистории 26 марта (7 апреля по н.ст) 1891 года икона была торжественно перенесена в местный храм великомученицы Параскевы Пятницы.
ForUm

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