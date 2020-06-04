Служба безопасности Украины не подтвердила информацию об открытии уголовного производства против министра здравоохранения Максима Степанова.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
«Не подтверждаем эту информацию. Пока не получили соответствующего решения суда», - отметили в пресс-службе.
Ранее народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова сообщила, что суд обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова.
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