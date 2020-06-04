Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова.

«Сегодня через суд заставила СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсия против страны», – написала она.

По словам Устиновой, статья предусматривает ответственность за «... действия, направленные на в массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершение с той же целью действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий».

«Считаю, что количество медиков, погибших пока Минздрав дерибанил средства на их защиту, – это диверсия против страны и медицинских работников в частности», – подчеркнула она.

«Кстати, сначала СБУ отказала мне в открытии уголовного производства, зато открыло 6 против украинских производителей, которые посмели продавать костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал Минздрав. Так у нас поддерживают бизнес в стране - уголовными производствами против него. А тех, кто цинично зарабатывает на эпидемии, сидя в министерских креслах, не замечают», – подчеркнула Устинова.