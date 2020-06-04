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В современном мире нужна помощь святых, которые могут быть соратниками в деле борьбы с тяжкими болезнями, одолевающими человечество.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, призвав рассмотреть возможность канонизации выдающегося хирурга, ученого и педагога Николая Пирогова в лике святых праведников.

«В народе говорят, что когда происходит канонизация святого, то это есть свидетельство того, что Бог посылает его на работу. Священным Преданием Церкви является факт связи земной жизни святого с тем небесным участием, которое он принимает в деле Промысла Божия. Святые имеют свою, так сказать, «специализацию». Кто, живя в теле, имел отношение к медицине, выйдя из него продолжают свое служение в качестве врачей, помогая страждущим и болящим. Одним из ярких примеров тому является святитель Лука (Войно-Ясенецкий)», - напомнил митрополит Лука.

По его словам, достижения Николая Пирогова в медицине известны «не только специалистам, но и любому образованному человеку, но мало кто знает, что своими успехами, по словам самого хирурга, он обязан Господу и своей вере».

Митрополит Лука рассказал, что путь Пирогова к православию является настоящим примером духовных поисков и служения Богу на протяжении всей жизни.

«Не только научный, но и духовный опыт этого христианина-врача был бы полезен и сегодняшней медицине.  Рискуя нажить себе смертельных врагов, Николай Иванович подвергал жесточайшей критике современную ему рыночную медицину. Он заявлял, что в ней процветают эгоизм и тщеславие, говорил, что приоритет научного открытия ценится выше самого открытия, а из-за сбережения коммерческих тайн исчезает доверие между врачами, которые губят больных, прикрываясь лживой статистикой. Николай Пирогов имел силы признаться в опубликованных им отчетах об операциях, что в результате ошибки погубил больного, и коллеги со слезами на глазах пожимали руку этому смелому, искреннему человеку. Николай Иванович учил своих студентов тому, что в специалисте, хорошо умеющем производить разрезы, не должен погибнуть «внутренний человек», способный любить людей. «А это качество воспитывается не наукой, а верой», – говорил хирург ученикам», - отметил архиерей.

Он подчеркнул,что духовный и научный путь Пирогова - «яркий образец пути ученого к вере, а от веры к жертвенной любви во имя веры».

«На мой взгляд, было бы правильным начать работу по изучению возможности канонизации Н.И. Пирогова в лике святых праведников», – заключил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
ForUm

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