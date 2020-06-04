Киевская духовная академия и семинария передала продукты питания Бориспольской исправительной колонии №119.

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу КДАиС, заведующий складом и преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Паисий (Кулиш) вместе со студентами духовных школ передали около 2-х тонн продуктов питания (овощи).

Вместе с группой духовных школ участие в мероприятии принял председатель отдела по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы Бориспольской епархии протоиерей Андрей Олейник.

Руководство колонии выразило благодарность Киевским духовным школам за оказанную помощь.

Как сообщалось ранее, Киевская духовная академия и семинария начала прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2020-2021 учебный год.