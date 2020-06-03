также в разделеРелигия
Кабмин ослабил карантин для религиозных организаций 6
Украина стала частью религиозного эксперимента, контролируемого Западом - эксперт 6
На Черниговщине совершена попытка незаконной перерегистрации религиозной общины УПЦ 8
Волынская духовная семинария принимает документы абитуриентов онлайн 10
ЕС выделяет 145 тысяч евро на соцопрос об объединении ПЦУ и греко-католиков 42
В Полтаве почтили память расстрелянных священников 15
Представители УПЦ приняли участие во встрече ВСЦиРО с премьер-министром 15
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины 35
В Харькове почтили память Слобожанских новомучеников 13
Семья священника УПЦ пошила тысячу масок для жителей Буковины 15
Священники Ровенской епархии УПЦ дважды за месяц стали донорами 53
Киевские духовные школы принимают документы абитуриентов онлайн 18
Запорожский митрополит объяснил свою позицию относительно споров по поводу возможности передачи коронавируса через Причастие 11
В Киево-Печерской лавре издали журнал, посвященный Троице 59
В РПЦ довольны назначением нового нунция и надеются на реализацию гаванских решений 8
В УПЦ рассказали о том, какие молитвы родителей помогают детям 34
Афон открыли для паломников 13
Накануне Троицы в Москве храмы откроются после карантина 17

Заповедь об отдыхе в воскресный и праздничный день дана человеку, чтобы у него была возможность принять участие в богослужении, а не проводить время в безделии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии порталу «Православная Жизнь».

«Все дела» противопоставляются проведению праздничного дня, следовательно, запрещаются они не в силу того, что сами по себе неуместны в конкретный день, а потому, что могут воспрепятствовать богоугодному проведению этого дня - молитве, чтению Писания, богомыслию. Одновременно с этим нет и быть не может перечней или списков дел, какие в воскресные и праздничные дни делать можно, а какие нельзя, поэтому разговоры о том, что в праздники нельзя «резать» или «стучать», лишены всякого смысла», - напомнил священник.

По его словам, важно понять, что не может считаться грехом ежедневная бытовая работа по дому и уходу за семьей и родными: мелкая уборка, стирка, приготовление еды, гигиенические процедуры.

«В убеждении, что стирать в праздники нельзя, живут многие и церковные, и нецерковные люди. На практике такое убеждение выглядит, как правило, забавно - незадачливый ревнитель в определённые дни упрямо не пользуется стиральной машиной, считая, по-видимому, что между стиркой по технологии позапрошлого века (на реке и со стиральными досками) и нажатием нескольких кнопок на стиральной машине нет никакой разницы. Между тем, если занятие не требует никакого труда и совершенно не отнимает времени, о каком нарушении заповеди может идти речь?», - подчеркнул протоиерей Владимир Долгих.

Он рассказал о случаях, когда необходимо помочь ближнему своим трудом даже в праздник.

«Если ближний нуждается в помощи, возможности ждать до понедельника нет, а мы рядом, то не помочь нельзя. И если я вряд ли стану в воскресенье колоть дрова себе для камина, справедливо считая это грехом, то помочь с колкой дров престарелому соседу, я, как христианин, обязан хоть в воскресенье, хоть в праздник, хоть на Пасху», - призвал священник.

Клирик УПЦ отметил, что самое главное в воскресный и праздничный день - участие в литургии.

«Будучи сердцевиной любого церковного празднования, Литургия исполняет собой праздничный день. И, рассуждая о том, чего нельзя и что можно, очень важно не забывать о том, что нужно. Ведь без участия в Литургии исполнить заповедь о дне субботнем нам не поможет даже полное бездействие. Да и сама заповедь о дне субботнем дана, чтобы «святить его», а не просто сидеть сложа руки, в ожидании от Бога награды за ничегонеделанье», - заключил протоиерей Владимир Долгих.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2663 грн.
10
Теги