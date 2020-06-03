также в разделеРелигия
Кабмин ослабил карантин для религиозных организаций 6
Украина стала частью религиозного эксперимента, контролируемого Западом - эксперт 6
На Черниговщине совершена попытка незаконной перерегистрации религиозной общины УПЦ 8
Священник УПЦ объяснил, можно ли православным работать в праздники 10
ЕС выделяет 145 тысяч евро на соцопрос об объединении ПЦУ и греко-католиков 42
В Полтаве почтили память расстрелянных священников 15
Представители УПЦ приняли участие во встрече ВСЦиРО с премьер-министром 15
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины 35
В Харькове почтили память Слобожанских новомучеников 13
Семья священника УПЦ пошила тысячу масок для жителей Буковины 15
Священники Ровенской епархии УПЦ дважды за месяц стали донорами 53
Киевские духовные школы принимают документы абитуриентов онлайн 18
Запорожский митрополит объяснил свою позицию относительно споров по поводу возможности передачи коронавируса через Причастие 11
В Киево-Печерской лавре издали журнал, посвященный Троице 59
В РПЦ довольны назначением нового нунция и надеются на реализацию гаванских решений 8
В УПЦ рассказали о том, какие молитвы родителей помогают детям 34
Афон открыли для паломников 13
Накануне Троицы в Москве храмы откроются после карантина 17

Волынская духовная семинария начала прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2020-2021 учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ВДС, скан-копии необходимых для поступления документов нужно прислать по электронной почте до 22 августа.

Абитуриенты, поступающие на дневное отделение, должны прислать скан-копии всех необходимых документов на электронную почту [email protected] или лично подать их в канцелярию семинарии.

При ВДС также функционируют двухгодичные курсы регентов-псаломщиков и заочный сектор для священнослужителей.

Скачать всю необходимую информацию и экзаменационные билеты можно тут.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2663 грн.
10
Теги