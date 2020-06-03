Волынская духовная семинария начала прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2020-2021 учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ВДС, скан-копии необходимых для поступления документов нужно прислать по электронной почте до 22 августа.

Абитуриенты, поступающие на дневное отделение, должны прислать скан-копии всех необходимых документов на электронную почту [email protected] или лично подать их в канцелярию семинарии.

При ВДС также функционируют двухгодичные курсы регентов-псаломщиков и заочный сектор для священнослужителей.

Скачать всю необходимую информацию и экзаменационные билеты можно тут.