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Викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) принял участие во встрече Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Фото: vzcz.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, епископа Виктора сопровождал заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

«Главной темой встречи было обсуждение вопроса о поэтапном выхода церквей и религиозных организаций по карантину. Представители конфессий и религиозных организаций выразили премьер-министру свои предложения по этому поводу», - сообщили в отделе внешних церковных связей УПЦ.

Было отмечено, что диалог между руководством Правительства и религиозным сообществом состоялся и будет иметь продолжение в формате взаимодействия Совета Церквей с профильными министерствами.

«Премьер-министр выразил готовность к дальнейшему регулярному сотрудничеству с ВРЦиРО, а также дал понять, что в ближайшее время могут выйти дополнительные постановления правительства по ослаблению карантина для церквей и религиозных организаций, в связи с чем будет возможность посещения храмов большим количеством людей при соблюдении санитарных норм», - отметили в отделе внешних церковных связей УПЦ.

Помимо Дениса Шмыгаля во встрече приняли участие и министр соцполитики Марина Лазебная, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, и.о. министра культуры Светлана Фоменко, а также министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Члены ВСЦиРО также предложили правительству пути ослабления карантина для религиозных организаций, а также попросили власти упростить оформление гуманитарной помощи, обсудили вопросы семейной политики, роли Церквей в привлечении инвестиций в Украину и некоторые другие вопросы.

 
ForUm

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