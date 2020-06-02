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Киевская духовная академия и семинария начала прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2020-2021 учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, скан-копии необходимых для поступления документов нужно прислать по электронной почте до 31 июля.

Абитуриенты, поступающие на дневное отделение, должны прислать скан-копии всех необходимых документов на электронную почту [email protected] Оригиналы документов нужно будет принести во время вступительных экзаменов.

Адрес электронной почты для абитуриентов, поступающих на заочное отделение: [email protected]

Скачать всю необходимую информацию и экзаменационные билеты (на русском и украинском языках) можно тут.
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